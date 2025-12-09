Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Moraes deve definir cautelares para Rodrigo Bacellar após decisão da Alerj

Moraes deve definir cautelares para Rodrigo Bacellar após decisão da Alerj

Ministro do Supremo pode determinar uso de monitoramento eletrônico e retenção de passaporte para libertação do parlamentar acusado de vazar operações policiais

  • Por Jovem Pan
  • 09/12/2025 11h19
Moraes deve definir cautelares para Rodrigo Bacellar após decisão da Alerj

Após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) votar pela revogação da prisão do deputado Rodrigo Bacellar, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a implementação de medidas cautelares para a soltura do parlamentar. A expectativa é que a liberação ocorra ao longo desta semana, respeitando os ritos processuais necessários.

Para que Bacellar deixe a carceragem, a decisão dos parlamentares precisa ser publicada no Diário Oficial da Alerj e, em seguida, comunicada formalmente ao gabinete do ministro Moraes e à Superintendência da Polícia Federal.

Medidas restritivas

Moraes deve impor restrições severas em substituição à prisão preventiva. Entre as medidas mais prováveis estão o uso de tornozeleira eletrônica, a retenção do passaporte, a proibição de deixar o estado do Rio de Janeiro e a obrigação de comparecimento periódico em juízo.

Bacellar, que está detido desde a última quarta-feira (3), é acusado de não colaborar com as investigações, tendo se recusado a fornecer a senha de seu aparelho celular. A Polícia Federal, no entanto, deve utilizar ferramentas tecnológicas avançadas para extrair dados e recuperar mensagens apagadas do dispositivo, consideradas cruciais para o inquérito.

Cenário político

Embora a prisão tenha sido revogada pela casa legislativa, a decisão original de Alexandre de Moraes também determinou o afastamento de Bacellar de suas funções públicas. O clima na Alerj indica que, momentaneamente, não há viabilidade política para que ele retome a presidência do Parlamento Fluminense.

Analistas políticos apontam que a recorrência de prisões de ex-presidentes da Alerj reforça um desgaste institucional e a fadiga do eleitorado com o cenário político do Rio de Janeiro. A acusação de vazamento de informações privilegiadas sobre operações policiais é vista como de extrema gravidade, pois coloca em risco a vida de agentes de segurança e a eficácia do combate ao crime organizado.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

