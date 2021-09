Moraes suspende pedido de investigação contra Augusto Aras por prevaricação

Notícia-crime foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e acusava o procurador-geral de proteger o governo federal e a família do presidente Jair Bolsonaro de inquéritos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a análise de um pedido para que o Conselho Superior do Ministério Público abrisse processo contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, por prevaricação. O conselho é o órgão do Ministério Público responsável por investigações contra a Procuradoria da República (PGR). A notícia-crime foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e também denunciava o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, e a subprocuradora Lindora Araújo, principais auxiliares de Aras. A entidade de imprensa acusou Aras por, supostamente, proteger o governo federal e a família do presidente Jair Bolsonaro de investigações. Moraes atendeu ao pedido de Aras e suspendeu a análise. O ministro argumentou que os fatos relatados já tinham sido arquivados em outro pedido de investigação, feito por um grupo de senadores. Eles acusavam o procurador-geral por se omitir diante dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, de não defender o regime democrático e não fiscalizar o cumprimento da lei no combate à pandemia.

