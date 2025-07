Morre criança de 11 anos que caiu de cânion no Rio Grande do Sul

Bianca Zanela correu em direção à beira de um mirante enquanto a família fazia uma pausa para lanche e acabou despencando

Reprodução/Prefeitura de Cambará do Sul A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia assumiram a investigação do caso



Uma tragédia abalou a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, com a morte de Bianca Zanela, de 11 anos. A menina caiu de um mirante no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. O corpo de Bianca foi encontrado sem vida cerca de 10 horas após o acidente, por volta das 23h da última quinta-feira (10), a aproximadamente 70 metros do local da queda. A operação de resgate foi complexa, exigindo o uso de um drone com câmera térmica para localizar a vítima e técnicas de rapel devido à dificuldade de acesso ao local. Equipes dos pelotões de Gramado e Canela, além do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre e da Aviação da Brigada Militar, participaram da operação. As condições climáticas impediram o uso de helicópteros, o que poderia ter agilizado o resgate.

O acidente ocorreu por volta das 13 horas, quando Bianca, que estava acompanhada dos pais e dois irmãos, correu em direção à beira do mirante enquanto a família fazia uma pausa para lanche. O pai da menina tentou alcançá-la, mas não conseguiu evitar a queda. O local não possui cercas de proteção. Segundo o Corpo de Bombeiros, Bianca tinha transtorno do espectro autista. A família, natural de Curitiba, no Paraná, estava hospedada em Cambará do Sul.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia assumiram a investigação do caso, buscando entender as circunstâncias que levaram à queda fatal. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, expressou sua solidariedade à família de Bianca e agradeceu o empenho das forças de segurança no resgate.

Com informações de Marina Tusset

*Reportagem produzida com auxílio de IA