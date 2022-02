Motorista de aplicativo é morto em SP por ter apenas R$ 180 na carteira

André Rodrigues de Oliveira, de 40 anos, estava trabalhando quando foi abordado por bandidos na região do Brooklin, na capital paulista; dois assaltantes são presos

Divulgação Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que os suspeito abordam a vítima, que estava com o carro estacionado



Motorista de aplicativo foi morto em São Paulo durante uma tentativa de assalto. Ele foi abordado por bandidos na região do Brooklin. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que os suspeitos abordaram a vítima, que estava com o carro estacionado aguardando um passageiro. Durante 40 minutos, a quadrilha tentou fazer saques na conta do motorista, identificado como André Rodrigues de Oliveira. No entanto, como ele tinha poucos dinheiro disponível, os bandidos fizeram o motorista descer do veículo e o mataram. André Rodrigues tinha 40 anos, era casado e pai de uma menina de apenas cinco meses. Ele trabalhava durante todo o dia como motorista de aplicativo. O delegado titular do 27º Distrito Policial que investiga o caso, Eduardo Luiz Ferreira, prendeu dois dos três assaltantes.

“Dá para ver a banalidade que o crime se tornou. A vítima estava trabalhando, era motorista de aplicativo, e três indivíduos sequestraram para fazer transações com Pix. O fato do cara ter R$ 180 na conta foi o motivo que fez com que esses assassinos tirassem a vida do trabalhador”, disse. A Polícia Civil procura por mais um suspeito de participação no crime. Segundo os policiais, os suspeitos zombaram do pouco dinheiro da vítima, o que causou revolta nos agentes. “Depois que está preso, atrás das grades, o arrependimento é visível. Mas na hora da cena foi engraçado para eles, parece que gostaram. Isso deixou a nossa equipe toda indignada”, acrescentou o delegado. Um revólver calibre 38 também foi encontrado pelos policiais, o que confirma o latrocínio. O corpo do motorista será enterrado pela família na região metropolitana de São Paulo.

*Com informações do repórter Maicon Mendes