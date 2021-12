Motoristas de ônibus que atuam na zona leste protestam em frente à prefeitura de São Paulo

50 veículos devem participar da manifestação sob escolta policial; os funcionários alegam estar há mais de três meses sem receber salário

Na manhã desta segunda-feira, 13, motoristas de ônibus da viação Pêssego, que atua na zona leste de São Paulo, no trecho que liga o terminal Itaquera ao centro da capital paulista, estão protestando em frente à prefeitura da cidade. Eles alegam que estão há três meses sem receber salário. 50 ônibus saíram em comboio da zona leste em direção ao centro da cidade sob a escolta da Polícia Militar (PM) para realizar a manifestação. Até o momento, 10 ônibus já chegaram ao local. Segundo funcionários da viação, 80% dos veículos estão prestando serviço normalmente e apenas 20% participa do protesto e que, por isso, na estação Itaquera as filas não estão maiores do que o normal. Em nota, por meio da SPTrans, a gestão municipal nega as acusações e diz que vai multar a viação Pêssego pelo protesto ser realizado com os ônibus da frota, o que é ilegal. O texto ainda pontua que a equipe de fiscalização permanece monitorando a operação para assegurar o atendimento aos passageiros. A SP Trans ainda afirma que os pagamentos estão sendo realizados dentro do previsto.

*Com informações da repórter Caterina Achutti