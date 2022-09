Motoristas e pedestres sofrem com a má conservação das vias em SP

Reprodução/Jovem Pan News Devido aos buracos, Prefeitura de São Paulo é alvo de críticas de pedestres e motoristas



A reportagem da Jovem Pan News foi averiguar denúncias de má conservação das vias em várias regiões de São Paulo como o a República, o Morumbi, Butantã e Av. Paulista. Foi flagrado, por exemplo, um poste na Rua Santa Ifigênia que estava no meio da calçada, sendo que esse tipo de instalação tem que ficar a pelo menos 1 metro e meio da calçada. Outra situação que chamou a atenção foi na Alameda Santos, onde uma uma vaga de carro para pessoas com deficiência tem uma árvore na frente que impossibilita a realização de balizas. Consultado pela reportagem, Ricardo Paulínio relatou que ficou 4 meses sem trabalhar após cair em um buraco na calçada: “A calçada de São Paulo é torta, quebrada, tem raiz. E quando eu estava indo na padaria eu pisei em um buraco e cai no chão. No que eu cai eu já quebrei o braço esquerdo. Me levaram para o hospital e depois de 4 meses de fisioterapia o meu braço que quebrou ficou menor que o outro”. O advogado Marcos Poliszezuk esclarece que buracos em frente a estabelecimentos são de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas a Prefeitura deve sempre fiscalizar esse tipo de situação. “A Prefeitura tem responsabilidade também. Ela tem o dever de fiscalizar. Se está mal conservada a calçada, ou foi mal pavimentada, ou obedeceu a um desnível que não era previsto no Plano Diretor, a Prefeitura quem tem a obrigação de fiscalizar e cobrar a execução correta. Nesse caso a Prefeitura também tem responsabilidade na hora de indenizar”, declarou o especialista.