Motoristas sofrem com desnível na avenida Domingos de Moraes, na zona sul de São Paulo

Problema provoca lentidão no trânsito e danifica sistemas de veículos, que chegam a bater os para-choques no asfalto

Reprodução/Jornal da Manhã/Jovem Pan News Desnível no asfasto da avenida Domingo de Moraes, na Vila Mariana



Um buraco na avenida Domingos de Moraes, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, havia sido tapado. Entretanto, houve um afundamento no reparo feito no asfalto, o que vem dificultando a vida dos motoristas que circulam pela região, que recebe grande fluxo de veículos diariamente. A situação força a suspensão dos carros e, em alguns casos, leva até o para-choque a bater na pista. A Jovem Pan recebeu uma denúncia pelo e-mail sos@jovempan.com.br e enviou uma equipe de reportagem ao local para averiguar. Segundo moradores e comerciantes do bairro, o problema não é recente. Muitos já até estão familiarizados com o desnível e já reduzem a velocidade do carro ao chegar próximo ao problema, o que provoca lentidão do trânsito.

*Com informações do repórter Luiz Guerra