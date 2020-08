Mourão diz que acordo UE-Mercosul começa a ‘fazer água’

O acordo entre os blocos foi assinado no ano passado, depois de 20 anos de negociações

Chico Ferreira/Estadão Conteúdo Apesar de admitir as dificuldades, Mourão negou que haja um mal-estar entre Brasil e Alemanha



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta quinta-feira, 27, que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia “parece que começa a fazer água”. Durante uma live promovida pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, o general ressaltou a importância do trabalho de negociação. O acordo entre os blocos foi assinado no ano passado, depois de 20 anos de negociações, mas, para entrar em vigor, precisa ser aprovado no Parlamento Europeu e nos congressos nacionais dos países que integram a União Europeia.

Apesar de admitir as dificuldades, Mourão negou que haja um mal-estar entre Brasil e Alemanha. Ainda durante a live, Mourão defendeu o diálogo com todos os parceiros econômicos, independentemente de orientação política. Afirmou também também que é preciso “desmistificar a questão da Amazônia” e que é surreal dizer que “a floresta inteira esteja pegando fogo”.

*Com informações do repórter Vítor Brown