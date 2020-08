Mourão considera um paradoxo as universidades federais receberem pessoas que poderiam pagar pelo ensino

Romério Cunha/VPR O vice-presidente Hamilton Mourão participou de uma aula magna do grupo Ser Educacional.



O vice-presidente, general Hamilton Mourão, defende pagamento de mensalidades em universidades públicas. Hamilton Mourão cita seu exemplo ao lembrar que os filhos se formaram em federais e poderiam bancar os estudos. “É algo que nós temos que pensar hoje, seriamente, sem preconceitos. Seria um recurso que poderia canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento e pagar uma universidade privada. Seria uma compensação muito justa isso aí”, defende.

Mourão considera um paradoxo as universidades federais receberem pessoas que poderiam pagar os seus custos, mas recebem o ensino de graça e não devolvem nada ao país. “Buscar espaço fiscal e fonte de financiamento. E uma fonte de financiamento seria o pagamento. Não tenho números, mas ouso afirmar que 60% dos que frequentam universidades federais tem condições de pagar. E esse pagamento serviria para mais alunos ingressarem no setor privado e, consequentemente, aumentassem o nosso percentual de jovens com curso superior”, afirma. O vice-presidente Hamilton Mourão participou de uma aula magna do grupo Ser Educacional.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos