Mulher que foi arrastada por carro e teve pernas amputadas passará por nova cirurgia

Taynara Souza Santos, de 31 anos, segue internada em estado grave e em coma induzido no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria

Reprodução/Redes Sociais Taynara Souza Santos, jovem de 31 anos atropelada e arrastada por mais de 1 km na Zona Norte de SP



A mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela foi atropelada e arrastada por seu ex-companheiro na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo. Em decorrência da violência, a vítima, identificada como Taynara Souza Santos, teve as duas pernas amputadas. Taynara está em estado grave e será submetida a uma nova cirurgia nos quadris nesta terça-feira (2).

O crime ocorreu no último sábado (29), quando Douglas Alves da Silva, de 26 anos, usou seu carro para atingir e arrastar a ex-companheira. Segundo informações dos advogados da família, Taynarafoi arrastada por cerca de um quilômetro, desprendendo-se do veículo somente quando o agressor passou pela calçada de um posto de gasolina. Ela foi socorrida por testemunhas que presenciaram a cena. O suspeito foi preso no domingo e o caso é investigado como tentativa de feminicídio.

O novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, demonstrou estar chocado com a brutalidade do caso. “Como policial, quando eu vi aquelas imagens, não consegui dormir. Fiquei muito preocupado”, declarou o secretário, que assumiu o cargo recentemente.

O caso de Tainara ocorre em um contexto de alta nos crimes contra mulheres no estado. No primeiro semestre deste ano, a capital paulista registrou o maior número de feminicídios de sua história. Em sua primeira coletiva, Gonçalves prometeu trabalhar para “melhorar a sensação de segurança” da população, afirmando que os indicadores criminais, embora favoráveis, não refletem a percepção pública.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA