Motorista que atropelou e arrastou a ex é preso após trocar tiros com a polícia

Douglas Alves da Silva teria jogado o carro contra Taynara Souza Santos por ciúme, segundo testemunhas; vítima teve pernas amputadas após ser levada por 1 km na Marginal Tietê

Montagem - Reprodução/Redes Sociais Douglas Alves da Silva é acusado de tentativa de feminicídio com extrema crueldade contra Taynara Souza Santos



O motorista identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso na noite deste domingo (30) após trocar tiros com policiais em São Paulo. Ele é apontado como autor do atropelamento de Taynara Souza Santos, 31 anos, sua ex-comapnheira, arrastada por mais de 1 km na manhã de sábado (29), na Zona Norte da capital. O suspeito foi baleado no braço e deve ser levado ao 13º Distrito Policial, na Casa Verde.

Taynara, mãe de duas crianças, foi socorrida em estado gravíssimo e passou por cirurgias. Devido à gravidade das lesões, teve as duas pernas amputadas. Ela segue internada na UTI do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

Segundo a Polícia Civil, Taynara estava em um bar no Parque Novo Mundo quando discutiu com Douglas, motivado por ciúmes. Testemunhas relataram que o agressor viu a vítima acompanhada de outro homem. Em seguida, ele entrou em um Volkswagen Golf preto, acelerou e atropelou a vítima, que caiu e ficou presa sob o carro.

Imagens entregues à polícia mostram o momento em que ela é arrastada da Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a altura da Marginal Tietê. Um funcionário do bar afirmou que Douglas chegou a puxar o freio de mão para aumentar o atrito do veículo sobre o corpo da vítima. Testemunhas tentaram impedir a fuga, mas o motorista seguiu em alta velocidade.

A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. Antes de ser preso, Douglas estava foragido e havia suspeita de que pudesse fugir para o Ceará. A defesa dele não foi identificada. O espaço da Jovem Pan está aberto.

A Secretaria da Segurança Pública informou que as diligências seguem em andamento e que as provas colhidas até agora indicam intenção de matar. O hospital não divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde de Taynara devido ao sigilo médico. Familiares e amigos acompanham a internação da vítima, que é mãe de um menino de 12 anos e de uma menina de 7.