Homem que arrastou mulher por 1 km se diz arrependido e nega conhecê-la

Taynara Souza Santos teve as pernas amputadas como consequência do atropelamento na Marginal Tietê, em São Paulo

Reprodução/WhatsApp Suspeito reagiu à ação dos agentes e foi baleado durante a prisão



O suspeito de atropelar Taynara Souza Santos, de 30 anos, no último sábado (29), negou conhecer a vítima. Douglas Alves da Silva, 26, também disse que está arrependido “desde a primeira hora”. Ele falou saindo da Central de Flagrantes da Polícia Civil de São Paulo. Taynara foi arrastada por cerca de um quilômetro e teve as pernas amputadas como consequência. Ela continua internada na UTI. Douglas passa por audiência de custódia, sem possibilidade de ser solto, já que sua prisão foi feita por mandado judicial, então a audiência de hoje serve apenas para a Justiça averiguar se houve violação de direito durante a detenção. Suspeito reagiu à ação dos agentes e foi baleado durante a prisão. Passou por hospital, mas foi liberado logo em seguida.

Douglas atropelo Taynara na saída de um bar, segundo testemunhas. Ela foi arrastada por um quilômetro antes de ser abandonada na altura da Marginal Tietê, da rua Manguari, de onde foi arrastada desde a avenida Morvan Dias de Figueiredo. Douglas fugiu da cena e foi preso na noite de ontem, (30). Segundo testemunhas, os dois teriam discutido no bar em que ela estava e que ele conhece vitima.