Mulheres têm menos chances de contrair Covid-19, aponta estudo

Pesquisa aponta que as mulheres são mais resistentes ao coronavírus e transmitem menos a doença

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A pesquisa foi feita com material genético com infectados pela primeira variante da Covid-19



As mulheres têm menos chance de contrair o coronavírus. É o que mostra um estudo feito pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pelo Instituto do Coração (Incor). A pesquisa foi realizada com casais em que um dos parceiros pegou Covid-19 e outro não. Ao todo, foram mais de dois mil casos analisados. A taxa de mortalidade do vírus e as internações mais graves já eram mais comuns entre os homens, mas a pesquisa confirmou outra informação: as mulheres também são mais resistentes ao coronavírus e transmitem menos a doença. A resposta, segundo a geneticista da USP Mayana Zatz, está na saliva. “A carga viral da saliva dos homens é dez vezes maior do que nas mulheres. Eles têm uma carga viral na saliva e porque, naturalmente, o homem tem uma caixa torácica maior e fala mais alto, e quando você fala está expelindo gotículas de saliva”, afirmou. A pesquisa foi feita com material genético com infectados pela primeira variante da Covid-19 e antes da vacinação em massa contra a doença.

*Com informações do repórter Vinicius Moura