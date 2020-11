Mundo ultrapassa marca de 60 milhões de casos da Covid-19

Segundo a Universidade Johns Hopkins, 10 milhões de novos diagnósticos ocorreram em 16 dias, indicando uma aceleração do contágio

O número de casos confirmados da Covid-19 em todo o mundo passou de 60 milhões. Segundo a Universidade Johns Hopkins, com sede nos Estados Unidos, 10 milhões de novos diagnósticos ocorreram em um período de apenas 16 dias, indicando uma aceleração do contágio. O planeta também registou um novo recorde diário de mortes pela doença e o total de vítimas ultrapassou a marca de 1,4 milhão. Ao todo, foram 12.785 vidas perdidas contabilizadas na terça-feira, 24. Ainda segundo o balanço da universidade, o mundo teve por quatro dias seguidos mais de 11 mil vítimas na semana passada. No Brasil, já são mais de 6,1 milhões de casos confirmados da doença, sendo que 48 mil novos registros ocorreram em apenas 24 horas. Desde o início da pandemia, 170.769 brasileiros morreram por complicações do coronavírus. Ao todo, mais de 5,5 milhões de pessoas estão curadas.

*Com informações da repórter Letícia Santini