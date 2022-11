Na COP27, Biden pede desculpas por saída dos EUA do Acordo de Paris

O presidente dos Estados Unidos disse que a mudança climática coloca a vida do planeta em risco e garantiu que o país vai cumprir a meta de redução de emissão de gases e efeito estufa

REUTERS/Kevin Lamarque Biden assinou uma lei de transição energética e de medidas climáticas de US$ 370 bilhões



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou ao Egito nesta sexta-feira, 11, para participar da Conferência da ONU sobre o clima, a COP 27. Em seu discurso, Biden pediu desculpar pelo seu antecessor Donald Trump pelo republicano ter tirado os EUA do Acordo de Paris. O americano disse que a mudança climática coloca a vida do planeta em risco e garantiu que o país vai cumprir a meta de redução de emissão de gases e efeito estufa. Washington se comprometeu a reduzir entre 50% e 52% as emissões até 2030. Os EUA são o segundo maior produtor de gases e o maior de petróleo e gás. Em agosto, Biden assinou uma lei de transição energética e de medidas climáticas de US$ 370 bilhões. Entretanto, o discurso de Biden foi considerado vago quanto ao fundo de países ricos, maiores poluidores, para ajudar o desenvolvimento da luta climática. O americano disse apenas que os países que têm condições devem ajudar os que não têm. Um fundo de US$ 100 bilhões foi prometido em 2009 para 2020. Dois anos após o prazo, ainda faltam US$ 17 bilhões para atingir o montante.

*Com informações da repórter Carolina Abelin