‘Não deixarei presidência do Mercosul sem concluir acordo com UE’, promete Lula em Paris

Ao lado de Emmanuel Macron, o presidente brasileiro participa de reuniões voltadas à ampla agenda bilateral e à defesa do multilateralismo e do livre comércio em um cenário global marcado por incertezas

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Emmanuel Macron durante Cerimônia oficial de boas-vindas, em Paris



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em visita oficial à França, onde foi calorosamente recebido pelo presidente Emmanuel Macron. Durante o encontro nesta quinta-feira (05) , os líderes discutiram uma série de acordos bilaterais, com foco em áreas estratégicas como energia nuclear civil, minérios críticos e defesa. Macron destacou a importância da parceria estratégica entre os dois países, mencionando projetos conjuntos em helicópteros e cooperação científica, como a produção de vacinas. A relação entre Brasil e França também se estende à proteção da Amazônia, com esforços conjuntos para combater o garimpo ilegal e o tráfico de seres humanos.

Lula, por sua vez, expressou gratidão pela recepção calorosa de Macron e destacou a importância da visita para fortalecer laços que se enfraqueceram nos últimos anos. A comitiva brasileira inclui ministros de diversas áreas, como Justiça, Minas e Energia, e Meio Ambiente, que buscam estreitar a cooperação em temas como combate ao garimpo ilegal e questões climáticas. O presidente brasileiro ressaltou a importância da integração entre os dois países, que compartilham uma extensa fronteira amazônica, e destacou a necessidade de aumentar o comércio bilateral, que atualmente está abaixo dos níveis de 2012. “Desta vez, eu vim a França com a minha delegação para discutir prblemas importantes que merecem parcerias e soluções rápidas entre o Brasil e França”, discursou Lula.

Além dos acordos bilaterais, os líderes discutiram a importância de defender o multilateralismo e o livre comércio em um cenário global de incertezas. Lula enfatizou o compromisso do Brasil com a redução de emissões de carbono e a necessidade de mobilizar recursos para enfrentar as mudanças climáticas. A visita ocorre em um momento simbólico, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e marca um passo importante na reaproximação entre Brasil e França, com a assinatura de mais de 20 instrumentos de cooperação em diversas áreas.

*Com informações de Jornal da Manhã

*Reportagem produzida com auxílio de IA