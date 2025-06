Lula considera o reconhecimento do Estado palestino como um ‘dever moral’

Durante entrevista coletiva com Emmanuel Macron, em Paris, presidente disse que apoiar a Palestina é uma ‘exigência política de todos os governantes do mundo’

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Emmanuel Macron durante Cerimônia oficial de boas-vindas, em Paris



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quinta-feira (5) o reconhecimento de um Estado palestino como um “dever moral” e uma “exigência política de todos os governantes do mundo”. Lula, cujo país reconheceu o Estado palestino em 2010, fez as declarações em uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, em Paris, dias antes de uma conferência organizada pela França e pela Arábia Saudita na ONU para uma “solução de dois Estados” em meio à guerra em Gaza.

*Com informações da AFP