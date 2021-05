No Paraná, jovem é preso por atear fogo em loja de bebidas após confusão

Caso aconteceu neste sábado, 1º, em Maringá, após o dono do estabelecimento se negar a vender ‘fiado’

Reprodução / Jovem Pan De acordo com a polícia, após a briga, o jovem voltou ao estabelecimento com um galão de álcool, despejou o líquido no local e colocou fogo na loja



Um jovem de 24 anos foi preso neste sábado, 1º, em por atear fogo em uma loja de bebidas. O caso aconteceu em Maringá, cidade do Paraná, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas próximo ao local. Segundo o registro policial, o rapaz cometeu o crime depois de uma discussão com o dono do estabelecimento, que não quis vender bebidas “fiado”. De acordo com a polícia, após a briga, o jovem voltou ao estabelecimento com um galão de álcool, despejou o líquido no local e colocou fogo na loja. Não há relatos de feridos. O rapaz tentou fugir, mas foi alcançado pelo proprietário do estabelecimento e autuado em flagrante por crime de incêndio.

*Com informações do repórter Fernando Martins