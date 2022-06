No último dia do Jubileu de Platina, rainha Elizabeth II faz aparição surpresa

Monarca apareceu na varanda do Palácio de Buckingham, onde acenou para a multidão que acompanhava desfile

Chris Jackson / POOL / AFP Aos 96 anos, Elizabeth é a rainha britânia mais longeva



As celebrações pelos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II chegaram ao fim. Neste domingo, 5, foi o dia do desfile na larga avenida que leva ao Palácio de Buckingham, em Londres. Carros estilizados, carruagens de papel, automóveis antigos e os tradicionais soldados ingleses, reconhecidos pelo mundo inteiro, cruzaram os quarteirões para o último dia das comemorações pelo Jubileu de Platina, que marcou as sete décadas de seu reinado. No entanto, para os participantes e população que assistia aos desfiles, a grande surpresa foi a aparição da rainha na varanda do palácio. Acompanhada somente os membros da família real que estão na linha direta para assumir o trono, como príncipe Charles, a monarca acenou para a multidão, que cantava o hino britânico chamado “Deus Salve a Rainha”. Elizabeth chegou a fazer duas aparições públicas na quinta-feira, 2, quando começaram as celebrações. No entanto, após desconforto, a monarca se ausentou dos eventos seguintes, como o serviço religioso, corrida de cavalos e show em frente ao palácio, sendo substituída pelo príncipe Charles, herdeiro direto ao trono. Aos 96 anos, Elizabeth é a rainha britânia mais longeva, sendo a primeira mulher soberana da Casa de Windsor, além de chefe da comunidade Commonwealth formada por 53 nações e Governadora Suprema da Igreja da Inglaterra.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina