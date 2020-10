Nova cepa do coronavírus pode estar ligada a aumento de casos na Europa

Estudo revelou que uma variante do vírus é a responsável pela maior parte dos novos casos da doença

EFE/EPA/MADRID CITY HALL A pesquisa não confirma se a nova cepa teria ligação com a segunda onda da Covid-19 no continente.



Um bebê nasceu com anticorpos contra o coronavírus em um hospital na Espanha. O recém-nascido teve resultado positivo para a Covid-19, mas um segundo exame mostrou que ele já não apresentava o vírus e já tinha as defesas contra a doença. A principal hipótese levantada pela equipe médica é que tenha ocorrido a transmissão vertical, em que o bebê adquiriu os anticorpos pela placenta da mãe, que tinha testado positivo para o coronavírus. O infectologista Renato Kfouri, explicou que os bebês costumam receber uma série de anticorpos no final da gravidez, o que pode ter acontecido com o recém-nascido espanhol.

Um estudo divulgado nesta quinta-feira, 29, por uma equipe de cientistas internacionais revelou que uma variante do coronavírus, que teria surgido entre trabalhadores no nordeste da Espanha em junho, se espalhou rapidamente por grande parte da Europa desde o verão na região e é a responsável pela maior parte dos novos casos da doença. Ainda sem revisão independente, a pesquisa não confirma se a nova cepa teria ligação com a segunda onda da Covid-19 no continente.

