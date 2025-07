Nova vacina contra Zika tem resultados promissores em testes com camundongos

Pesquisa foi conduzida por cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, com financiamento da FAPESP

Uma nova vacina brasileira contra o Zika vírus, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), demonstrou ser segura e eficaz em testes realizados com camundongos. De acordo com o estudo, publicado na revista científica npj Vaccines, o imunizante não só preveniu a doença como também protegeu os roedores de danos cerebrais e testiculares, duas das consequências associadas à infecção. A pesquisa foi conduzida por cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, com financiamento da FAPESP.

Os testes foram realizados em camundongos geneticamente modificados para serem mais suscetíveis ao vírus. A formulação da vacina foi capaz de induzir a produção de anticorpos, neutralizando o patógeno e evitando a inflamação no cérebro e os danos aos testículos dos animais. Segundo os responsáveis pelo projeto, o foco foi o aperfeiçoamento tecnológico da vacina. Apesar dos resultados promissores na fase de testes com animais, os pesquisadores afirmam que ainda são necessárias mais etapas antes que o imunizante possa avançar para estudos clínicos em seres humanos.