Nova York entra em alerta com chegada da fumaça de incêndios na Califórnia

Névoa densa é resultado dos grandes incêndios no oeste do Canadá e dos EUA, atingindo a Califórnia, Nevada e Oregon, assim como a província canadense de Ontário

EFE/EPA/US FOREST SERVICE Vários grandes incêndios ocorrem há dias na Califórnia, em Nevada e no Oregon



Várias cidades do leste dos Estados Unidos e do Canadá foram cobertas pelo nevoeiro cinza e cheiro de fumaça nesta terça-feira, 20. A névoa densa é resultado dos grandes incêndios no oeste dos dois países. Os Serviços de Proteção Ambiental do estado de Nova York chegaram a emitir um alerta de qualidade do ar. Não é incomum que a fumaça de incêndios viaje da costa oeste até o leste, mas geralmente ela é muito alta na atmosfera e não afeta a qualidade do ar. Desta vez, no entanto, a fumaça está mais baixa do que o normal. Segundo um porta-voz do serviço meteorológico nacional dos Estados Unidos, o fenômeno deve desaparecer nesta quarta-feira, 21, quando a chegada de uma frente fria à região de Nova York é aguardada. Vários grandes incêndios ocorrem há dias na Califórnia, em Nevada e no Oregon. Em Ontário, província mais populosa do Canadá, mais de duas mil pessoas foram evacuadas nos últimos dias, em meio a mais de 200 incêndios ativos na região.

*Com informações da repórter Letícia Santini