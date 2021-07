Variante Delta é responsável por 83% dos casos de coronavírus nos Estados Unidos

Diretora do CDC afirmou que aumento é ‘drástico’ em relação aos 50% registrados no início do mês

EFE/Federico Anfitti/Archivo Número de casos nos EUA aumentou



A variante Delta já representa 83% dos casos sequenciados de coronavírus nos Estados Unidos. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 20, pela diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky. “O CDC estima que a variante Delta agora representa 83% dos casos sequenciados. Este é um aumento drástico em relação aos 50% da semana de 3 de julho”, alertou. Segundo Walensky, o índice de infecção da nova cepa é ainda maior em áreas do país em que as taxas de vacinação são mais baixas, onde as infecções e as hospitalizações por Covid-19 voltam a subir. De acordo com o CDC, na última semana houve uma média de 239 óbitos por dia, um aumento de quase 48% em comparação a semana anterior. “O mais desanimador é que grande parte dessas mortes poderia ser evitada com uma vacina simples, segura e disponível”, afirmou a diretora.

*Com informações da EFE