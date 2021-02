Novo lote de vacinas contra Covid-19 chega ao Rio de Janeiro nesta segunda

Apenas na capital fluminense, mais de 180 mil pessoas já foram imunizadas

EFE/ Massimo Percossi - 05/01/2021 No final de semana, um sistema de drive thru foi utilizado para idosos que perderam a data de vacinação



Um novo lote de vacina contra a Covid-19, a maioria CoronaVac, está chegando ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 8. A partir de hoje, no mais tardar amanhã, começa o processo de distribuição que é feito pelo governo do Estado. A Polícia e o Corpo de Bombeiros são utilizados para levar as doses da vacina para os mais de 90 municípios do Rio de Janeiro. Na capital, mais de 180 mil pessoas já foram imunizadas. No final de semana, um sistema de drive thru foi utilizado para idosos que perderam a data de vacinação — a chamada “repescagem da imunização”.

Vai ser sempre assim daqui para frente: aos sábados, a Prefeitura do Rio vai viabilizar postos de atendimento drive thru para que idosos sejam vacinados e não precisem sair do carro. A partir desta semana, a capital vai imunizar pessoas idosas com idades entre 85 e 89 anos. Até o final do mês, todos que tem pelo menos 75 anos de idade. Com a chegada de novos lotes, o calendário pode ser novamente antecipado. A Prefeitura quer, em março, imunizar as pessoas com 60 anos ou mais e, a partir de abril, aquelas com menos de 60. Porém, haverá um grupo extremamente prioritário: pessoas com comorbidades.

No Estado, há denúncias de irregularidades, fura-fila e também de práticas bastante questionáveis. O Ministério Público já está investigando a imunização em duas cidades: São Gonçalo e Duque de Caxias. Na primeira, os critérios são pouco transparentes. Tem muita gente jovem indo até lá para buscar imunização. Já em Caxias, o secretário de Saúde sai com o isopor debaixo do braço onde tem concentração e ele mesmo aplica a dose da vacina nas pessoas nos veículos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga