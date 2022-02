Novo presidente da OAB toma posse com promessa de rechaçar ataques ao sistema eleitoral

José Alberto Simonetti também prometeu se opor às iniciativas de regulação e censura à liberdade de imprensa e de expressão, além de defender a democracia e o diálogo entre os Poderes

O novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Simonetti, tomou posse do cargo nesta terça-feira, 1º de fevereiro, em Brasília. Ele vai substituir Felipe Santa Cruz, que deverá disputar as eleições em outubro. No discurso de posse, Beto Simonetti, como é conhecido focou nas eleições e afirmou que a OAB irá rechaçar ataques ao sistema eleitoral. “A OAB rechaçará qualquer ataque ao sistema eleitoral. A OAB rechaçará iniciativas de regulação e censura à liberdade de imprensa e de expressão. A OAB rechaçará também a intimidação e a chantagem como método de investigação”, afirmou.

Simonetti também disse que a instituição cobrará uma disputa eleitoral limpa dos participantes: “Cobraremos dos candidatos o compromisso com uma eleição limpa, sem fake news e com respeito ao sistema eleitoral”. O novo presidente da OAB afirmou que haverá diálogo entre todos os poderes e instituições da República. “Buscaremos o diálogo também com todos os atores políticos, independentemente de quem sejam eles. E, vejam só, não há democracia sem povo. E os representantes populares são os políticos. Não há, portanto, democracia sem política. O que vale para nós é a vida. Com o diálogo fraterno, tomando distância dos discursos de ódio, temos um compromisso inegociável com a democracia, com o debate plural, com o respeito à divergência e com a busca por consensos. Esse é e será o nosso papel. Estamos fechados com a liberdade em todas as suas esferas. Inclusive, principalmente, com as liberdades de expressão do pensamento, incluindo aí também a liberdade de imprensa”, pontuou. Simonetti foi candidato único na eleição da OAB. Ele vai ficar no cargo até 2025.

