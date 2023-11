Novos ministros do STJ tomarão posse em 22 de novembro

As indicações de Daniela Teixeira, José Afrânio e Teodoro Silva foram feitas por Lula e aprovadas no plenário do Senado; vaga no STF continua em aberto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do edifício sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ)



Os três novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irão tomar posse no dia 22 de novembro, Passam a integrar a Corte os desembargadores Teodoro Silva, José Afrânio e a advogada Daniela Teixeira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a nomeação dos indicados que havia feito para as cadeiras do STJ, que até então estavam vagas. As indicações de Lula foram aprovadas no plenário do Senado no dia 25 de outubro após passarem por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. O STJ conta com 33 ministros. Daniela será a quinta magistrada mulher na atual composição da Corte. Enquanto isso, a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não foi preenchida e aguarda a indicação de Lula, que já demonstrou interesse em um homem na cadeira vaga da Corte.

*Com informações da repórter Janaína Camelo