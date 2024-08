Número de ciclistas mortos em São Paulo sobe 87% nos primeiros sete meses de 2024

Falta de ciclofaixas em muitas áreas da cidade é apontada como uma das principais causas desse aumento

MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO De janeiro a julho de 2023, 2.887 pessoas morreram no trânsito no estado de São Paulo



O número de ciclistas mortos nas ruas da capital paulista aumentou significativamente nos primeiros sete meses deste ano. De acordo com um levantamento, de janeiro a julho de 2023, 15 ciclistas perderam a vida. No mesmo período deste ano, o número subiu para 28, representando um aumento de 87%. A situação é preocupante não apenas na capital, mas também na Grande São Paulo, onde as mortes de ciclistas aumentaram de 42 para 57 no mesmo período, um crescimento de 36%. A falta de ciclofaixas em muitas áreas da cidade é apontada como uma das principais causas desse aumento. Ciclistas relatam que a falta de distanciamento dos motoristas é um problema recorrente. Mesmo em locais onde há ciclofaixas, alguns ciclistas se arriscam em meio aos carros, aumentando o risco de acidentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os dados do InfoSiga mostram que não foram apenas os ciclistas que sofreram com o aumento da violência no trânsito. De janeiro a julho de 2023, 2.887 pessoas morreram no trânsito no estado de São Paulo. No mesmo período deste ano, o número subiu para 3.554, um aumento de 23%. As autoridades são instadas a criar políticas públicas para conter os acidentes e garantir a segurança de todos os envolvidos no trânsito. A recomendação para motoristas é manter uma distância mínima de 2,5 metros dos ciclistas, mesmo que nem sempre seja possível em ruas e avenidas estreitas.

*Com informações de David de Tarso