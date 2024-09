Número de jovens e adultos com depressão dispara no Brasil

De acordo com estudo, ambiente virtual é um dos motivos para o agravamento da doença; grupo Lide abordou o tema em um seminário sobre equilíbrio emocional

Reprodução/ Freepik A discussão sobre doenças somáticas, como depressão e ansiedade é defendida por especialistas



O número de jovens e adultos com depressão no Brasil disparou, e de acordo com um estudo recente, o ambiente virtual é um dos fatores que agravam a doença. No dia a dia dos brasileiros, a depressão avança de maneira silenciosa, especialmente entre os jovens, que estão cada vez mais imersos em ambientes virtuais. Entre os adultos, o equilíbrio emocional também se torna mais difícil de alcançar. O médico Artur Guerra destaca a necessidade de antecipação e prevenção, enfatizando que a educação e a informação são fundamentais para enfrentar esses novos desafios. A discussão sobre doenças somáticas, como depressão e ansiedade, é defendida por especialistas, que também abordam a saúde mental, o meio ambiente e o impacto climático na saúde. Essas questões, muitas vezes psicossomáticas, afetam até mesmo doenças crônicas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O médico Fábio Nasri sugere um retorno às origens, ressaltando que, embora a tecnologia não seja ruim, ela é insuficiente para resolver todos os problemas emocionais. Ele aponta que a busca por compensações através de vícios, como jogos e alimentação, é um reflexo dessa insuficiência e defende a reconexão com o sagrado e o divino. Especialistas também destacam os reflexos do período da pandemia e do pós-pandemia, além do preconceito ainda existente em relação à depressão no Brasil. A psiquiatra Luciana Sarin observa que o estigma é grande e que muitas pessoas ainda pedem para modificar atestados médicos para não constar a depressão ou para não mencionar consultas psiquiátricas. Ela afirma que há um longo caminho a ser percorrido para superar esses preconceitos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA