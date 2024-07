Número de passageiros nos aeroportos do Brasil cresce 4,4% no primeiro semestre de 2024

De acordo com a Anac, 44,2 milhões foram para voos domésticos; já em viagens internacionais teve um aumento expressivo de 20,2%

Pedro França/Agência Senado O Aeroporto de Guarulhos lidera a lista com 20,3 milhões de passageiros



O setor da Aviação Civil brasileira encerrou o primeiro semestre deste ano com resultados positivos. O número de passageiros cresceu 4,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre janeiro e junho, 56,2 milhões de passageiros passaram pelos terminais dos aeroportos brasileiros. Desse total, 44,2 milhões foram para voos domésticos, representando um aumento de 0,8%. Já o número de passageiros em viagens internacionais teve um crescimento expressivo de 20,2%. A Anac também divulgou o ranking dos cinco aeroportos com maior movimentação de passageiros no país. O Aeroporto de Guarulhos lidera a lista com 20,3 milhões de passageiros, seguido pelo Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 10 milhões. O Aeroporto de Brasília ocupa a terceira posição com 6,9 milhões de passageiros, enquanto o Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, registrou 6,5 milhões. O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, completa o ranking com 5,7 milhões de passageiros.

O Galeão foi o destaque, apresentando a maior alta na movimentação de passageiros, com um aumento de 94% em relação a 2023. No setor de cargas, também houve crescimento. A movimentação aumentou 7,5%, totalizando 658 mil toneladas transportadas nos primeiros seis meses do ano. Desse total, 237,5 mil toneladas foram destinadas ao mercado doméstico e 421,3 mil toneladas ao mercado internacional, que teve um aumento de 4,7%. Esses números indicam uma recuperação significativa e um fortalecimento do setor de transporte aéreo de cargas no Brasil. O Ministério de Portos e Aeroportos emitiu uma nota comentando os resultados, afirmando que os números refletem o empenho do Governo Federal em ampliar a malha aérea do país.

Publicado por Luisa Cardoso