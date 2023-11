Número de turistas estrangeiros em outubro chega a 410 mil e ultrapassa patamar pré-pandemia

De janeiro a outubro, houve um crescimento de 74% no número de turistas no comparativo com o ano anterior; expectativa é de que o número chegue a 6 milhões até o fim do ano

ROBERTO CASIMIRO / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil já recebeu quase 5 milhões de visitantes estrangeiros em 2023



Durante outubro, o Brasil recebeu 410 mil turistas estrangeiros, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O número se aproxima ao registrado no mesmo mês de 2019, antes da pandemia. Na época, 403 mil estrangeiros vieram ao Brasil. Na comparação de janeiro a outubro desse ano com o do ano passado, houve um crescimento de 74% no número de turistas estrangeiros, somando quase 5 milhões de visitantes. A expectativa é de que o número chegue a 6 milhões até o fim do ano. De janeiro a setembro desse ano, os turistas injetaram mais de R$ 24 bilhões na economia brasileira. Os principais visitantes que vieram ao Brasil foram os argentinos, cerca 1,5 milhão de pessoas, motivados principalmente por conta de jogos de futebol. Em segundo lugar, estão turistas dos Estados Unidos, que chegaram a 483 mil no acumulado do ano. Chilenos e paraguaios dividem o terceiro lugar com 310 mil pessoas de cada nacionalidade vindo ao Brasil.

*Com informações do repórter Victor Moraes