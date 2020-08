Número de mortes por Covid-19 no Estado de São Paulo volta a subir

O total de mortes em São Paulo chegou a 25.151, o que corresponde a um quarto das vítimas da doença em todo o Brasil

O Estado de São Paulo volta a registrar aumento no número de mortes por Covid-19 depois de duas semanas seguidas de queda. Entre os dias dois e sete de agosto, foram registradas 86 novas mortes, um aumento de 5% em relação a semana anterior. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, diz que esse crescimento acompanha a subida na taxa de internações, mas que uma nova queda deve ocorrer. O número total de mortes em São Paulo chegou a 25.151, o que corresponde a um quarto das vítimas da Covid-19 em todo o Brasil. Já são mais de 628 mil casos confirmados da doença em todo o Estado.

Segundo o governo, a ocupação dos leitos de UTI para coronavírus ficou abaixo dos 60% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo pela quarta semana seguida. Já os índices de isolamento social ficaram em 48% no domingo e 43% no sábado; no primeiro fim de semana com bares e restaurantes abertos até às 22h. Durante a semana, de acordo com a gestão de João Doria, a taxa de isolamento tem ficado entre 41% e 44%.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini