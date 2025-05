Obra de Di Cavalcante é pichada no Centro de São Paulo durante a Virada Cultural

Câmeras de segurança registraram momento em que dois homens vandalizam painel do artista plástico brasileiro, localizado no edifício Triângulo

Reprodução G1 Painel, que retrata operários com suas ferramentas, é bem tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico



No último final de semana, um painel de pastilhas de vidro, obra do renomado artista plástico brasileiro Di Cavalcante, foi alvo de vandalismo em São Paulo. Localizado no edifício Triângulo, projetado pelo icônico arquiteto Oscar Niemeyer, o painel foi pichado por dois homens. As ações dos vândalos foram capturadas por câmeras de segurança, que mostram um homem de boné vermelho iniciando a pichação, seguido por outro de boné preto. Apesar do fluxo de pessoas na rua, os vândalos não foram impedidos e, ao final, se cumprimentaram, demonstrando a audácia do ato.

Davi Pilon, síndico do edifício, expressou sua indignação com o ocorrido e solicitou à prefeitura a instalação de câmeras do projeto Smart Sampa para reforçar a segurança no local. Ele já havia pedido a homologação das câmeras de vigilância do prédio, mas ainda não obteve resposta. Este não é o primeiro incidente de vandalismo no local. Na década de 1990, moradores de rua atearam fogo ao painel, e uma tentativa de restauração feita por um pedreiro não teve sucesso. A obra já foi alvo de pichadores em outras ocasiões, o que reforça a necessidade urgente de medidas de proteção.

A família da subsíndica Elane Massaro, que possui um escritório no prédio desde sua inauguração em 1955, está empenhada em conseguir fundos para a restauração do painel. O edifício, que é um patrimônio tombado, atrai visitantes de todo o mundo, mas permanece pouco conhecido. O painel de Cavalcante, além de ser uma homenagem a São Paulo e aos operários do café, é um marco do modernismo brasileiro. A importância de preservar essa obra é destacada pelo zelador Fernando Luciano Blas, que ressalta a necessidade de se pensar na conservação como uma forma de cultura, evitando a necessidade de restaurações após atos de vandalismo.

