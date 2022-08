Oito candidatos à presidência já registraram candidatura no TSE

Momento de registro e formalização das candidaturas se encerra no dia 15 de agosto

Há menos de uma semana do fim do prazo, oito presidenciáveis formalizaram a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O momento de registro e formalização das candidaturas se encerra no dia 15 de agosto. Até o momento, já estão registrados os candidatos: Ciro Gomes (PDT); Felipe D’Ávila (Novo); Leonardo Péricles (UP); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Pablo Marçal (Pros); Simone Tebet (MDB); Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU). O registro no TSE é o último passo para finalizar uma candidatura. Nos próximos dias o tribunal deve publicar um edital para que interessados possam solicitar, em até 5 dias, a impugnação desses registros. Candidatos, partidos políticos, coligações, federações e até o Ministério Público podem impugnar uma candidatura. O TSE tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os registros de candidatura e eventuais recursos. Ao pedir o registro, o candidato também precisa declarar o patrimônio à Justiça Eleitoral. A corte já divulgou o patrimônio declarado por 8 dos 12 presidenciáveis. O maior é o de Felipe D’Ávila, com R$ 24,6 milhões, e o menor é o de Leonardo Péricles, com R$ 197,31.

