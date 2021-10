OMS e ONU traçam planos para vacinar 40% da população global ainda em 2021

Objetivo é vacinar 70% das pessoas de todo o mundo até 2022; no início de outubro, 56 países ainda não tinham atingido a meta vacinal

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Até o final de setembro, apenas 10% da população mundial havia sido imunizada



A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU) definiram uma estratégia conjunta para atingir a vacinação contra a Covid-19 de 40% da população de todos os países do mundo até o final de 2021 e de 70% até 2022. De acordo com as entidades, as nações mais desenvolvidas e os fabricantes de vacinas precisam distribuir melhor os imunizantes, já que esse fator foi o responsável pelo fracasso da meta de vacinar ao menos 10% da população até o final de setembro deste ano. O diretor geral da OMS, Tedros Adhanom, afirma que a concentração das doses nas mãos de alguns governos e empresas levou a uma catástrofe global, deixando os ricos foram protegidos enquanto os pobres permaneceram expostos ao vírus.

No começo de outubro, 56 países ainda não tinham atingido as metas de vacinação, sendo a grande maioria países da África e do Oriente Médio. A OMS acredita que ainda é possível atingir as metas para este ano e o próximo, mas isso exigirá um compromisso político, ações e cooperação de todos os países. Para o infectologista Marco Aurélio Sáfadi, ainda existe um outro problema que deve ser resolvido: o não reconhecimento de vacinas já aprovadas pela OMS. “As vacinas que já foram aprovadas pela OMS têm que obrigatoriamente ser reconhecidas como adequadas para que esses indivíduos tenham livre ingresso nos países. Ao recusar indivíduos que utilizaram essas vacinas o que isso acaba motivando é que os indivíduos que usaram vacinas que, eventualmente, não sejam reconhecidas em outros países são obrigados a receber novas doses de vacina, que poderiam estar sendo distribuídas para pessoas que nem mesmo iniciaram o processo de vacinação”, afirma. A vacinação de 70% da população global requer pelo menos 11 bilhões. A capacidade de produção atual é de um bilhão e meio de doses mensais, suficiente para atingir as metas estabelecidas pela duas entidades.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani