Onda de frio vai atingir região Centro-Sul a partir deste sábado

Ciclone extratropical se forma nesta quarta-feira, dando início a uma frente fria que avançará lentamente para o Sudeste, fazendo as temperaturas caírem até o final da semana

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, o dia será de tempo firme e temperaturas altas, com máxima de 29ºC



O mês de agosto tem se mostrado particularmente instável, com uma semana que começou sob uma onda de calor e terminará com uma onda de frio. Segundo a Livian Weber Asmar da Jovem Pan, um ciclone extratropical se forma nesta quarta-feira (21), dando início a uma frente fria que avançará lentamente para o Sudeste, fazendo as temperaturas caírem significativamente até o final da semana. Essa onda de frio deve chegar entre os dias 24 e 27 de agosto, com temperaturas até 7,5°C abaixo da média em regiões do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e extremo sul do Mato Grosso do Sul. Em outras áreas, como boa parte do Rio Grande do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as temperaturas podem ficar até 5 °C abaixo da média. Nesta quarta, uma frente fria está estagnada sobre o Rio Grande do Sul, mantendo a umidade na região, mas sem força suficiente para romper o bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas e o tempo seco no Centro-Oeste e Sudeste.

A frente fria traz também um alerta de temporais para o extremo sul do Rio Grande do Sul e a região da Campanha Gaúcha, com ventos que podem ultrapassar 70 a 80 km/h. Em São Paulo, o dia será de tempo firme e temperaturas altas, com máxima de 29 °C. Florianópolis terá um clima mais ameno, com mínima de 17 °C e máxima de 23 °C. Já em Campo Grande, o calor e a secura predominam, com máxima de 37 °C.

Publicado por Luisa Cardoso