Onda de frio já leva neve a cidades do Sul; confira registros

O Estado de Santa Catarina registrou nesta quinta-feira, 20, os primeiros flocos de neve na região serrana do estado. Por volta das 20h50, o município de Bom Jardim da Serra já havia registrado o início do fenômeno. Ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, moradores de cidades como Gramado também conferiram, ainda na tarde da quinta-feira, a incidência de chuvas congeladas. Outros locais da região Sul viram paisagens ficarem brancas durante a madrugada.

Por conta da neve, turistas lotam os hotéis e pousadas na região serrana do estado, que atendem com 40% da capacidade total, seguindo o que foi estabelecido pelo governo catarinense para combater o coronavírus. Além disso, apenas com hotéis reservados poderiam acessar as regiões de serra em Santa Catarina. A previsão é que as baixas temperaturas continuem na região do Sul do país até o domingo, também sendo registrada frente fria em São Paulo, Mato Grosso e no Amazonas.

@metsul nevando as 19hs em São Francisco de Paula Rs pic.twitter.com/s5DHz5OvMl — Marilice karlinski (@Marilicek) August 20, 2020

*Com informações da repórter Lene Juncek