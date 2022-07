Operação policial no Complexo do Alemão deixa ao menos três mortos nesta quinta

Cerca de 400 agentes atua em comunidades do Rio de Janeiro em busca de bandidos que agem no roubo de cargas, veículos e a bancos

OSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO As primeiras informações dão conta de que pelo menos 400 policiais atuam na operação



Uma operação conjunta realizada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro ocorre neste momento no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. O objetivo é combater o roubo de veículos, de carga e a bancos, segundo a inteligência dos órgãos envolvidos. Os agentes foram recebidos a tiros no local. Moradores da comunidade relatam tiroteio que ocorre até com rajadas de metralhadoras. Pelo menos um PM e dois suspeitos foram mortos no confronto.

Um segundo policial militar foi baleado no pé. Cerca de 400 agentes de segurança da equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil atuam na operação, com apoio de quatro aeronaves, dez veículos. Eles buscam por bandidos que atuam nas regiões do Grande Méier, Irajá e Pavuna.

*Texto em atualização