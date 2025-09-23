Oposição na Venezuela anuncia apoio à presença militar dos EUA

Edmundo González Urrutia e María Corina Machado afirmaram que o destacamento naval norte-americano nas águas internacionais próximas à costa da Venezuela é ‘urgente para a restauração da democracia’

Manuel Díaz/EFE A oposição venezuelana acusa o regime de Maduro de ter ligações com o 'Cartel de los Soles', uma suposta organização criminosa



Em um movimento que eleva a tensão política na região, os líderes da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia e María Corina Machado, declararam publicamente seu apoio à presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. A medida é vista como um esforço para pressionar o governo de Nicolás Maduro e restaurar a democracia no país.

Em comunicado, os líderes da oposição afirmaram que o destacamento naval norte-americano nas águas internacionais próximas à costa da Venezuela é “urgente para a restauração da democracia”. Eles argumentam que a presença militar dos EUA é uma resposta necessária para combater o narcotráfico, uma das principais justificativas utilizadas pelos EUA para a operação na região.

A oposição venezuelana acusa o regime de Maduro de ter ligações com o “Cartel de los Soles”, uma suposta organização criminosa composta por oficiais de alto escalão do governo envolvida no tráfico de drogas.

O governo de Nicolás Maduro, por sua vez, condenou a presença militar dos EUA, classificando-a como uma “agressão” e uma “ameaça” à soberania nacional. Em resposta, Maduro tem promovido o treinamento e o armamento de civis, alegando a necessidade de se preparar para uma possível invasão norte-americana.

A declaração de apoio da oposição à presença militar estrangeira ocorre em um momento de intensa pressão diplomática e política sobre o governo chavista.

*Com informações de Eliseu Caetano