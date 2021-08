Otoni de Paula não aparece para depor e defesa critica decisões do STF

Deputado foi alvo de operação da Polícia Federal na última sexta-feira em investigação sobre ataques a instituições republicanas e democráticas

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Otoni de Paula lançou mão de uma prerrogativa parlamentar: como deputado federal, ele pode escolher dia, hora e local do depoimento



O deputado federal Otoni de Paula (PSC) não compareceu nesta sexta-feira, 20, a Superintendência do Distrito Federal para prestar depoimento no âmbito de uma investigação sobre ataques a instituições republicanas e democráticas. Nesta sexta, 20, a Polícia Federal, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes cumpriu mandados de busca e apreensão em quase 30 endereços espalhados pelo Brasil. Entre os alvos, estava o cantor e compositor Sérgio Reis e outros personagens. No Rio de Janeiro, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em locais ligados a Otoni na Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Os agentes apreenderam um telefone celular e um laptop. Além disso, entregaram um intimação ao parlamentar para que ele prestasse esclarecimentos na sede da Polícia Federal. Sérgio Reis também não compareceu na sede da PF em São Paulo. Ele foi convocado a prestar depoimento. Mas, por não se tratar de uma condução coercitiva, não compareceu ainda.

Ele estava sendo aguardado na tarde desta sexta. No entanto, o parlamentar não compareceu. Otoni de Paula lançou mão de uma prerrogativa parlamentar: como deputado federal, ele pode escolher dia, hora e local do depoimento. Quem esteve no Rio de Janeiro foi o advogado dele, Marcelo Brunner, que saiu reclamando da decisão do ministro Alexandre de Moraes e fazendo criticas ao STF e ao poder Judiciário. “Rui Barbosa, maior jurídico que tivemos, disse que a pior ditadura é a ditadura da toga. Não me refiro a ninguém pessoalmente. Mas o artigo da Constituição diz em quaisquer palavras, opiniões e pensamentos. Infelizmente não é o que vem acontecendo.” Em julho do não passado, a PGR apresentou uma denúncia contra Otoni de Paula. Os motivos foram os ataques ao ministro Alexandre de Moraes.

No mês seguinte, em agosto, coube a Justiça de São Paulo determinar que esses ataques em vídeos e postagens na internet fossem retirados do ar. Houve até condenação contra Otoni de Paula em primeira instância a favor de Alexandre de Moraes. Apesar do clima, o advogado do deputado federal negou que haja uma rivalidade entre o parlamentar e o ministro do STF. “Ele expos o pensamento, o ministro processou ele. Estamos fazendo a defesa. Ele foi condenado em um valor que entendemos fora dos padrões. Tivemos recurso de apelação e acreditamos que vamos reverter essa decisão.” Nesta sexta-feira, 20, depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão e da intimação, Otoni de Paula continuou com críticas e ataques ao ministro Alexandre de Moraes — que foi chamado de autoritário e déspota. Otoni da Paula disse que não vai recuar um milímetro das criticas. E também afirmo que não teme ser preso. A data do depoimento do deputado federal à Polícia Federal ainda vai ser definida e acordado entre as partes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga