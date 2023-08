Uber tem o primeiro lucro operacional da história após bater recorde de passageiros

Ganho foi de US$ 326 milhões; viagens aumentaram 26% no último trimestre

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Aplicativo Uber tem o primeiro lucro da história



A Uber registrou lucro operacional pela primeira vez desde que a empresa foi fundada, em 2009, após bater recorde de passageiros. A informação foi divulgada nesta semana pelo aplicativo de transporte. O ganho foi de US$ 326 milhões. Em relação às viagens, houve um aumento de 26% na comparação com o trimestre anterior. Além disso, também foram recordes o total de reservas e o número de motoristas ativos na companhia. O destaque vai para a conquista de novos motoristas. Hoje, o número é 33% superior do que há um ano e em patamar maior ao níveis pré-pandemia. O primeiro lucro operacional da Uber marca uma virada histórica na companhia.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.