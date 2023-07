Pacheco diz que Campos Neto vai ao Senado em 10 de agosto

Norma que define a autonomia do BC prevê que o presidente da autarquia deve prestar contas de decisões a cada seis meses

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse nesta quinta-feira, 13, que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, irá ao plenário da Casa no dia 10 de agosto. A norma que define a autonomia do banco prevê que o presidente da autarquia deve prestar contas de decisões a cada seis meses. De acordo com Pacheco, a ida de Campos Neto será no contexto de esclarecer a atividade do órgão no primeiro semestre deste ano. O período pelo qual o presidente do BC deve se manifestar coincide com as decisões sucessivas do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O patamar é sustentado desde o ano passado e tem sido alvo de críticas constantes, principalmente do atual governo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, em junho, quatro requerimentos para que Campos Neto preste esclarecimento sobre a taxa Selic. O presidente do Banco Central já esteve na comissão em abril para falar do mesmo tema.

*Com informações do repórter André Anelli.