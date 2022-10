Pacheco elogia senadores que disputaram as eleições e exalta força da democracia brasileira

Presidente do Senado parabenizou os candidatos eleitos no primeiro turno e destacou a participação de Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) na disputa presidencial

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



Nesta terça-feira, 4, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) destacou a realização do primeiro turno das eleições de 2022. O presidente do Senado Federal parabenizou os candidatos e disse que a democracia brasileira se revelou “muito forte, muito firme e em pleno funcionamento”: “Aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições. Apresentando suas propostas, pregando a paz, a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias. É o que essa presidência deseja a todos os candidatos de segundo turno nos Estados. E também aos dois candidatos a presidência da república, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que possam contribuir para a afirmação e para o êxito pleno da nossa democracia nas eleições do segundo turno no dia 30 de outubro”. Pacheco também destacou a participação das senadoras Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Mara Gabrilli (PSDB) no pleito presidencial e disse que elas representaram as mulheres brasileiras com muita assertividade.

“Aos senadores que não renovaram seus mandatos, seja por opção de não terem disputado, seja pelo não êxito nas urnas, nossa especial saudação. Naturalmente que no mandato que cumpriram, e estão cumprindo, contribuíram muito para seus respectivos Estados e para o Brasil. Aos novos senadores que foram eleitos, a nossa manifestação de parabéns, congratulações e de muito boas-vindas ao Senado Federal na próxima legislatura”, declarou o presidente do Senado. Para o parlamentar, a normalidade do pleito eleitoral reafirma a “força da democracia e da civilidade da sociedade brasileira”.

*Com informações da repórter Marília Sena