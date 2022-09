Pacientes têm dificuldades para encontrar fraldas geriátricas na rede pública em SP

Reportagem da Jovem Pan News apurou a diminuição no número de fraldas distribuídas pela UBS Santo Estevão, no Tatuapé

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News apurou a falta de fraldas geriátricas na UBS Santo Estevão, no Tatuapé



Pacientes que necessitam de fraldas geriátricas sofrem para conseguir o produto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo. A reportagem da Jovem Pan News registrou o caso de Arlindo Viana, de 84 anos, que sofre de Alzheimer, está internado em uma clínica particular e precisa de cerca de 200 fraldas por mês. Destas, 120 eram oferecidas pela UBS Santo Estevão, no Tatuapé. Porém, na última retirada a filha de Arlindo retirou apenas 100 porque o estoque havia acabado. A reportagem foi até a unidade de saúde e conversou com o chefe do almoxarifado. Ele contou que as fraldas são distribuídas pela Prefeitura de São Paulo e os pacotes são divididos entre os familiares dos pacientes. O número que era de 120, e hoje é de 100, chegou a ser de apenas 70 fraldas por família. “120 é o padrão que a supervisão libera. Porém, quando chega fralda é divido pela quantidade de pacientes. Vamos supor que tinha 100 pacientes e 10 mil fraldas, então é 100 pra cada um. É dividido por todos iguais, não dá 120 para os primeiros que chegarem, porque quando chega no final não vai ter fralda para todo mundo. É dividido igualmente e às vezes fica menos. Teve vezes que estava dando 70. É a quantidade que vem, a gente só entrega”. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a UBS Santo Estevão está abastecida com fraldas de todos os tamanhos e que a distribuição de fraldas geriátricas pelas UBSs é realizada de acordo com o cronograma de cada unidade e da necessidade de cada paciente cadastrado no programa de recebimento desse insumo.

*Com informações do repórter Victor Moraes e do produtor Luís Guerra