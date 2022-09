Vídeo mostra homem tentando comprar crack de delegado em operação no centro de SP

Abordagem inusitada ocorreu durante uma ação da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em um prédio abandonado na região da Sé

Reprodução/Jovem Pan News Vídeo flagrou o momento em que o usuário tenta comprar crack do delegado



Um usuário de drogas tentou comprar cinco pedras de crack com um delegado durante uma ação da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em um prédio abandonado na região da Sé, no Centro de São Paulo. A abordagem inesperada pegou o delegado Roberto Monteiro, titular da 1ª Delegacia Seccional do Centro, de surpresa. Ele comandava a equipe de investigadores que com o apoio da GCM realizavam uma operação para conter a ação de criminosos. A intenção era prender ladrões de celulares, relógios e correntes, além de pequenos traficantes de drogas. A ação foi deflagrada no início da tarde desta terça-feira, 20, após os serviços de inteligência das corporações identificarem locais específicos onde os criminosos atuam. Um dos pontos vistoriados foi um prédio em construção abandonado na Rua do Carmo. Os agentes abordaram invasores e usuários de drogas. Em meio aos trabalhos, um homem se aproximou do delegado Roberto sem entender o que estava a acontecendo e pediu que lhe vendesse cinco pedras de crack. Quando entendeu que não conseguiria a droga, o dependente químico recolheu seu dinheiro e partiu cambaleando.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore