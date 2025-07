Paes solicita a Lula que Rio de Janeiro seja sede permanente do Brics

Pedido foi formalizado durante a cúpula do bloco, que reuniu quase 40 países e atraiu cerca de 4.000 participantes, gerando um impacto econômico de aproximadamente R$ 70 milhões na cidade

Tomaz Silva/Agência Brasil Durante gestão de Paes, a cidade já foi palco de grandes eventos como a Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014, Jornada Mundial da Juventude e Olimpíadas



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu um passo significativo ao entregar uma carta de intenção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando que a cidade se torne a sede permanente do Brics. Este pedido foi formalizado durante a cúpula do bloco, que reuniu quase 40 países e atraiu cerca de 4.000 participantes, gerando um impacto econômico de aproximadamente R$ 70 milhões na cidade. Paes destacou o sucesso do evento e a importância de o Rio de Janeiro sediar a organização, que representa uma parcela significativa da população e do PIB mundial.

Na carta, o prefeito sugere que a sede do Brics seja instalada em um prédio histórico no centro do Rio de Janeiro, atualmente pertencente ao Jockey Club. Este edifício, que está praticamente paralisado, aguarda investimentos para ser revitalizado. Paes ressaltou a confiança do presidente Lula na cidade para sediar eventos de grande porte e expressou gratidão aos cariocas pela compreensão diante dos transtornos causados pela cúpula.

Eduardo Paes é conhecido por seu entusiasmo em atrair eventos internacionais para o Rio de Janeiro. Durante sua gestão, a cidade já foi palco de grandes eventos como a Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014, Jornada Mundial da Juventude e Olimpíadas. Agora, ele busca trazer os Jogos Pan-Americanos para a região, além de oferecer o prédio histórico como sede do Brics, reforçando a posição do Rio de Janeiro como uma cidade global e importante no cenário internacional.