O gato subiu no telhado? Trump ameaça países dos Brics com tarifa adicional de 10%

Em fevereiro, o presidente dos EUA já havia falado em tarifas de até 100% para os países membros do bloco

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Presidente Trump ameaçou colocar um adicional de 10% para os países dos Brics



O presidente Trump ameaçou colocar um adicional de 10% para os países dos Brics que adotarem políticas econômicas contra os EUA. A fala de Trump não é nenhuma novidade. Em fevereiro, o presidente dos EUA já havia falado em tarifas de até 100% para os países membros do bloco.

Embora o Brics não seja um bloco econômico, o alinhamento e a cooperação entre as nações traz preocupações ao governo norte-americano. Basicamente, o incômodo de Trump é com a possibilidade de os países adotarem outra moeda, em vez do dólar, nas transações financeiro-comercial entre os países membros.

A preocupação também não é nenhuma novidade. Antes mesmo de ser eleito, Trump disse que, caso os EUA perdessem o dólar como a principal reserva de valor global, a força econômica americana fica muito abalada. De fato, a utilização do dólar como a reserva de valor global traz uma enorme vantagem para os EUA financiarem os seus gastos (militares, subsídios fiscais para as empresas e seguridade social), sem a necessidade de poupança do governo e dos cidadãos norte-americanos.

Entretanto, ameaçar os países com tarifas protecionistas pode gerar exatamente o efeito oposto ao desejado: a perda de confiança nos EUA, e a aceleração da busca por outra moeda para as transações econômicas. É verdade que hoje ainda não há alternativas ao dólar, mas “o gato já subiu no telhado”.

