Pai de Henry Borel entra com recurso para que Monique Medeiros volte à cadeia

Leniel Borel alega que os motivos que validaram a prisão preventiva continuam presentes

Reprodução/Jornal da Manhã/Jovem Pan News Leniel Borel, pai de Henry Borel, em entrevista à Jovem Pan News



O engenheiro Leniel Borel, pai de Henry Borel, quer que a ex-companheira, a professora Monique Medeiros volte para a cadeia. Nesta semana, ele entrou com um recurso, na qualidade de acusador, para tentar reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que revogou a prisão preventiva da mãe da criança. O pai da criança alega que os motivos que validaram a prisão continuam presentes. O Ministério Público do Rio de Janeiro também apresentou recurso com a mesma linha de argumentação. Monique deixou a cadeia na última segunda-feira, 29. O outro protagonista do crime, o ex-vereador Dr. Jairinho, permanece preso desde abril de 2021, no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois são réus na Justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com direito a tortura e sem direito de defesa da vítima. Na semana passada, o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, concedeu liberdade a Monique Medeiros, que pode ir à júri popular ainda neste ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga