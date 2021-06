Pandemia de Covid-19 derruba expectativa de vida dos brasileiros em 1,8 ano

Número, que era de 76,74 anos em 2019, caiu para 74,96 anos em 2021; no Amazonas, onde o sistema de saúde entrou em colapso, índice caiu 4,4 anos

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a pesquisa, o dado mostra um retrocesso de uma década na evolução demográfica do Brasil



A pandemia de coronavírus fez o brasileiro perder 1,8 ano na média de expectativa de vida. O estudo realizado pela demógrafa Márcia Castro, da Universidade de Harvad, avaliou a média em que os brasileiros nascidos agora devem viver, caso os índices permaneçam semelhantes aos atuais. O número, que era de 76,74 anos em 2019, caiu para 74,96 anos em 2021. Segundo a pesquisa, o dado mostra um retrocesso de uma década na evolução demográfica do Brasil. Ou seja, é como se o brasileiro tivesse a mesma expectativa de vida de 2012. Dados apontam ainda algumas especificidades com relação a gênero e região. Nas regiões mais atingidas pela Covid-19, como o Norte, por exemplo, a queda foi ainda maior. No Amazonas, onde o sistema de saúde entrou em colapso, a expectativa média de vida caiu 4,4 anos. De acordo com os índices avaliados, os homens são os que mais sofrem os impactos dessa redução. Os pesquisadores afirmam que o descontrole na pandemia, falta de organização e demora na vacinação são fatores que contribuem para esses resultados e dizem temer dificuldade na reversão do cenário.

*Com informações da repórter Camila Yunes