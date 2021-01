Pandemia muda dinâmica de atendimento a refugiados no Brasil

Atualmente, o país é o sexto maior anfitrião de venezuelanos no mundo

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Desde 2018, mais de 45 mil venezuelanos foram interiorizados de Roraima para mais de 600 municípios de 26 estados e para o Distrito Federal



O venezuelano Juan José, de 37 anos, chegou ao Brasil em 2018 buscando uma nova vida. “Eu acho que no Brasil um país de oportunidades. Estou conseguindo oportunidades aqui, então por enquanto vou ficar”, conta o designer gráfico. A “Missão Paz” faz o trabalho de apoio e acolhimento aos refugiados na cidade São Paulo, oferecendo abrigo, atendimento médico e psicológico, curso de idiomas e apoio jurídico aos imigrantes. O coordenador do trabalho, padre Paolo Parise, diz que a instituição já auxiliou centenas de estrangeiros a se integrarem no país. “Em 2020, nós conseguimos ajudar na documentação quase 4 mil pessoas. Então a gente prepara toda a documentação para eles levarem na Polícia Federal e se recularizar aqui no Brasil”, conta.

Entre janeiro e novembro de 2020, mais de 18 mil venezuelanos foram interiorizados no Brasil. Segundo Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório do Acunur de São Paulo, em um ano de pandemia, o desafio foi grande e as estratégias para receber e integrar essa população foram adaptadas precisou ser adaptada. “A criação de protocolos de segurança e prevenção das viagens, desde da saída até o destino, os cursos de capacitação e aulas de português passaram a ter um forte componente online e a intermediação para as oporutnidade de emprego também tiverem esse componente virtual.”

Ainda segundo Nogueira, os principais destinos dos venezuelanos no Brasil, são as regiões Sul e Sudeste. “Principalmente por três fatores: primeiro nestas regiões as organizações têm maior experiência com a população refugiada e são espaços seguros conhecidos. O segundo fator é que as pessoas percebem essas regiões mais densamente populosas como locais de mais oportunidades de trabalho e terceiro ponto é que muitas pessoas já têm conhecidos nestas áreas e se sentem mais seguras para seguir viagem”, relata. O Brasil é o sexto maior anfitrião de venezuelanos deslocados no mundo. Desde 2018, mais de 45 mil venezuelanos foram interiorizados de Roraima para mais de 600 municípios de 26 estados e para o Distrito Federal.

*Com informações da repórter Catherina Achutti