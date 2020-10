Papa critica neoliberais e ‘injustiças do capitalismo’ em encíclica que cita Vinicius de Moraes

Ainda no primeiro capítulo, o pontífice critica a polarização da política em muitos países

EFE/EPA/VATICAN MEDIA A encíclica foi divulgada no Dia de São Francisco de Assis e assinada no último sábado, na cidade italiana de Assis



O Vaticano divulgou neste domingo, 04, a terceira encíclica assinada pelo papa Francisco. Intitulada “Fratelli tutti”, “Todos Irmãos” em italiano, o documento traz uma mensagem com forte apelo social e críticas ao neoliberalismo e ao populismo. Ainda no primeiro capítulo, o pontífice critica a polarização da política em muitos países. Segundo ele, o coronavírus despertou a consciência de o mundo ser uma só comunidade, onde o mal de um prejudica a todos.

O quinto capítulo, chamado “A política melhor”, diz que a fragilidade dos sistemas perante a pandemia evidenciou que nem tudo se resolve com a liberdade de mercado. Francisco faz duras críticas ao populismo, que usa os mais vulneráveis para atender aos interesse econômicos dos poderosos. Ele também defende o direito às migrações e cobra uma reforma da Organização das Nações Unidas e do sistema financeiro mundial.

No sexto capítulo, dedicado ao diálogo e à amizade, o pontífice menciona um trecho da música “Samba da Bênção”, do poeta Vinícius de Moraes: “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida”. O papa Francisco disse que se inspirou em um dos principais clérigos muçulmanos do mundo, o imã Ahmad Al-Tayyeb. A encíclica foi divulgada no Dia de São Francisco de Assis e assinada no último sábado, na cidade italiana de Assis. Essa foi a primeira vez que o Papa deixou o Vaticano em sete meses de pandemia.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda